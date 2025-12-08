Російська армія атакувала Краматорськ: є поранені

Удар по Краматорську. Фото: кадр із відео

8 грудня о 16:24 російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



За попередньою інформацією, є поранені.



Встановлюються остаточні наслідки атаки та обсяг пошкоджень. Працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що 8 грудня російська авіація скинула авіабомби на Запоріжжя та місто Вільнянськ Запорізької області, внаслідок чого поранені 15 людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко