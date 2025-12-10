Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В МОН прокомментировали выделение средств на строительство подземных школ: планы и реальный прогресс
10 декабря 2025, 15:05

В МОН прокомментировали выделение средств на строительство подземных школ: планы и реальный прогресс

Вход в подземную школу в Запорожской области. Фото: «Новости Донбасса» Вход в подземную школу в Запорожской области. Фото: «Новости Донбасса»

МОН продолжает менять ландшафт украинской школьной инфраструктуры. За последние два месяца в Запорожской и Сумской областях заработали новые подземные школы — формат, который стал насущной необходимостью прифронтовых регионов.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что в начале ноября министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в Украине планируют построить 221 такую школу. Точные сроки он не сообщил, но заверил: часть объектов уже работает. По данным МОН, в разных областях открыто около 40 подземных школ, хотя раньше власти обещали вывести к 1 сентября 2025 года как минимум 139.

Такие учреждения появились на востоке, севере и юге страны — там, где учиться в обычных зданиях небезопасно. Если проект реализуют полностью, дети смогут вернуться к офлайн-обучению даже в громадах, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

В Сумах открыли первую подземную школу на 500 учеников. В области также уже построено пять противорадиационных укрытий в трех громадах. Запорожье движется еще быстрее: в Коммунарском районе заработала 12-я подземная школа — просторное укрытие на тысячу детей, работающее в две смены.

13-я школа — «Джерело» — появилась в Камышевахе под Запорожьем. Небольшой населенный пункт живет под регулярными обстрелами; старое здание школы разрушено, поэтому новая подземная структура должна стать одновременно и учебным пространством, и местом длительного пребывания детей во время тревог или отключений света.

Дополнительное укрытие построили и в Запорожском интернате «Казацкий лицей». Там учатся 500 детей, но благодаря новому помещению можно организовать обучение уже для тысячи — тоже в две смены. А в местной гимназии № 106 открыли 15-ю по счету подземную школу.

На запрос «Новостей Донбасса» о финансировании и запуске таких объектов в МОН ответили: в 2023—2025 годах государственный бюджет предусматривал средства на создание безопасных условий в школах. При этом отмечено, что строительство ложится на плечи местных бюджетов, доноров и всех тех, кто готов вкладываться в защиту детей.

В министерстве уточнили: государственные субвенции выделялись ежегодно — от 1,5 млрд грн в 2023 году до 6,2 млрд грн в 2025-м. Эти средства направляются на создание укрытий и безопасных условий в школах, в том числе — в военных и спортивных лицеях.

Местные советы и военные администрации подают проекты через Единую цифровую систему восстановления, а далее финансирование распределяется по утвержденным заявкам. Однако сами громады тоже обязаны участвовать в организации и обеспечении школ — от строительства до содержания.

Таким образом, подземные школы появляются непрерывно, но неравномерно: где громада активнее и где угрозы выше, там работы идут быстрее.

Напомним, на Херсонщине уже построены три подземные школы, семь — на финальной стадии.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

подземные школы ответ МОН
@novosti.dn.ua

