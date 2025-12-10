У МОН прокоментували виділення коштів на будівництво підземних шкіл: плани та реальний прогрес

Вхід до підземної школи в Запорізькій області. Фото: «Новини Донбасу»

МОН продовжує змінювати ландшафт української шкільної інфраструктури. За останні два місяці у Запорізькій та Сумській областях запрацювали нові підземні школи — формат, який став нагальною потребою прифронтових регіонів.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що на початку листопада міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що в Україні планують побудувати 221 таку школу. Точних термінів він не повідомив, але запевнив: частина об'єктів уже працює. За даними МОН, у різних областях відкрито близько 40 підземних шкіл, хоча раніше влада обіцяла відкрити до 1 вересня 2025 року як мінімум 139.



Такі установи з'явилися на сході, півночі та півдні країни — там, де навчатись у звичайних будівлях небезпечно. Якщо проєкт реалізують повністю, діти зможуть повернутися до офлайн-навчання навіть у громадах, які перебувають під постійною загрозою обстрілу.



У Сумах відкрито першу підземну школу на 500 учнів. В області також уже збудовано п'ять протирадіаційних укриттів у трьох громадах. Запоріжжя рухається ще швидше: у Комунарському районі запрацювала 12-та підземна школа — просторе укриття на тисячу дітей, що працює у дві зміни.



13-та школа — «Джерело» — з'явилася у Комишувасі під Запоріжжям. Невеликий населений пункт перебуває під регулярними обстрілами; старий будинок школи зруйнований, тому нова підземна споруда має стати одночасно і навчальним простором, і місцем тривалого перебування дітей під час тривог чи відключень світла.



Додаткове укриття збудували й у Запорізькому інтернаті «Козацький ліцей». Там навчаються 500 дітей, але завдяки новому приміщенню можна організувати навчання вже для тисячі школярів— також у дві зміни. А у місцевій гімназії № 106 відкрили 15-ту підземну школу.



На запит «Новин Донбасу» щодо фінансування та запуску таких об'єктів у МОН відповіли: у 2023—2025 роках державний бюджет передбачав кошти на створення безпечних умов у школах. При цьому зазначено, що будівництво лягає на плечі місцевих бюджетів, донорів та всіх тих, хто готовий вкладатись у захист дітей.



У міністерстві уточнили: державні субвенції виділялися щорічно — від 1,5 млрд грн 2023 року до 6,2 млрд грн 2025-го. Ці кошти спрямовуються на створення укриттів та безпечних умов у школах, у тому числі у військових та спортивних ліцеях.



Місцеві ради та військові адміністрації подають проєкти через Єдину цифрову систему відновлення, а далі фінансування розподіляється за затвердженими заявками. Проте самі громади також зобов'язані брати участь в організації та забезпеченні шкіл — від будівництва до утримання.



Отже, підземні школи з'являються безперервно, але нерівномірно: де громада активніша і де загрози вищі, там роботи йдуть швидше.

Нагадаємо, на Херсонщині вже збудовано три підземні школи, сім — на фінальній стадії.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»