Сили Оборони України атакували танкер «тіньового флоту» РФ із генералом ГРУ на борту — ЗМІ

У Середземному морі Силами Оборони України був атакований танкер «тіньового флоту» Росії. Про це повідомив російський журналіст Олександр Невзоров. Він також додав, що на борту перебував глава військової розвідки РФ, генерал ГРУ Андрій Авер’янов.



За попередньою інформацією, на судні також були офіційні особи уряду РФ та представники ГРУ, відповідальні за шпигунство за допомогою дронів у Європі, саботаж та обходи санкцій. Попередньо сім осіб отримали поранення, двоє — ліквідовані (імена уточнюються).



Ймовірно, на борту судна знаходився Авер'янов та кілька його заступників. Раніше генерал ГРУ відповідав за тіньові операції, вбивства, вибухи, шпигунство в країнах ЄС та саботаж.

Невзоров зазначив, що він стояв за підривом літака Пригожина, отруєнням Скрипалів та іншими операціями за кордоном за наказом Путіна.



Авер’янов пересувався Європою на судах «тіньового флоту» та був оголошений у розшук у Чехії.



«Дані уточнюються. Якщо інформація підтвердиться, ця операція може стати однією з найзначніших в історії війни України з нейтралізації міжнародного злочинця», — йдеться в повідомленні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»