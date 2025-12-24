Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов
24 декабря 2025, 19:15

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил проект базового документа об окончании войны с Россией. Он состоит из 20 пунктов и охватывает ключевые политические, территориальные, военные и экономические вопросы.

Одним из самых дискуссионных положений остается территориальное урегулирование. В проекте указано, что Россия должна вывести свои войска с территории Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. По Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областям предлагаются два возможных варианта решения.

Согласно одному из них, линия соприкосновения на дату подписания соглашения признается официальной линией столкновения. Также рассматривается возможность создания потенциальной свободной экономической зоны на территории Донбасса. Для утверждения такого решения Украина готова провести референдум на подконтрольных территориях.

Отдельный пункт касается обороноспособности страны: численность Вооруженных Сил Украины предлагается зафиксировать на уровне 800 тысяч военнослужащих. В документе также прямо прописано вступление Украины в Европейский Союз в установленные сроки.

Значительное внимание уделено восстановлению страны. Предусматривается создание специальных фондов, при этом, по словам Зеленского, для восстановления потребуется привлечь около 800 млрд долларов.

В числе ключевых экономических положений — предложение совместной эксплуатации Запорожской АЭС Украиной и США в формате «50 на 50». Еще один пункт предусматривает обязательство России не препятствовать использованию реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности.

Отдельно оговаривается вопрос выборов. Украина должна провести их в максимально сжатые сроки после подписания соглашения: сначала президентские, затем парламентские и местные.

По словам Владимира Зеленского, по большинству пунктов проекта уже найден консенсус. При этом с Соединенными Штатами пока нет общей позиции по вопросам территорий Донецкой области и статуса Запорожской АЭС. Украина ожидает официального ответа по представленному проекту со стороны России.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

