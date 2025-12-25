На Луганщині виник значний недобір до «народних дружин» окупантів: в ОВА розповіли, що відомо

В окупованій Луганській області виник значний недобір у так звані «народні дружини». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, «дружини» мали сформувати у кожній адміністративно-територіальній одиниці, яких на захопленій території налічується 31.



«Не менш як по 30 людей. На сьогодні у 15 «дружин» записалися лише 230 охочих. Тобто набагато менше половини від визначеної росіянами квоти. Радянська забава поки не набула популярності на окупованій території. Хоча їм обіцяють видавати електрошокери та газові балончики, щоб допомагати «поліцейським» забезпечувати охорону громадського порядку. Щоправда, виключно на безоплатній основі», – наголосив Харченко.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко