Россия применяет «Шахед» с ракетами Р-60 и магнитными минами

Российские ударные беспилотники «Шахед», которые в последние дни атакуют железнодорожный участок Ковель — Киев, всё чаще оснащаются магнитными минами и авиационными ракетами. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флэш» Бескрестнов.
По его словам, около половины дронов сбрасывают магнитные мины прямо в снег, создавая серьёзную угрозу для ремонтных бригад и сотрудников инфраструктурных служб.
«Прошу предупредить все службы о рисках. Часть этих мин имеет механизм самоликвидации через несколько дней, поэтому взрывы могут начаться позже», — подчеркнул эксперт.
Также Бескрестнов отметил, что противовоздушная оборона почти ежедневно сбивает Shahed с подвешенными ракетами, публикуя фотоподтверждения.
Ракета Р-60 с дальностью поражения до 10 км.
В свою очередь аналитический канал «Око Гора ✙» сообщил, что на одном из дронов зафиксирована ракета Р-60 с дальностью поражения до 10 км. Это происходит на фоне роста числа уничтоженных БпЛА с вертолётов.
«Ранее уже применялись Р-73, ПЗРК "Верба", теперь — Р-60. В РФ эту модификацию дронов называют "Герань-4"», — отмечают аналитики.
Ранее также сообщалось о случаях сбрасывания противотанковых мин ПТМ-3 с дронов Shahed, а ГУР Украины информировало об экспериментах РФ по размещению на БпЛА зенитных ракетных комплексов.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях