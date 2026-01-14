Россия применяет «Шахед» с ракетами Р-60 и магнитными минами

Магнитные мины.

Российские ударные беспилотники «Шахед», которые в последние дни атакуют железнодорожный участок Ковель — Киев, всё чаще оснащаются магнитными минами и авиационными ракетами. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флэш» Бескрестнов.



По его словам, около половины дронов сбрасывают магнитные мины прямо в снег, создавая серьёзную угрозу для ремонтных бригад и сотрудников инфраструктурных служб.

«Прошу предупредить все службы о рисках. Часть этих мин имеет механизм самоликвидации через несколько дней, поэтому взрывы могут начаться позже», — подчеркнул эксперт.

Также Бескрестнов отметил, что противовоздушная оборона почти ежедневно сбивает Shahed с подвешенными ракетами, публикуя фотоподтверждения.

Ракета Р-60 с дальностью поражения до 10 км.

В свою очередь аналитический канал «Око Гора ✙» сообщил, что на одном из дронов зафиксирована ракета Р-60 с дальностью поражения до 10 км. Это происходит на фоне роста числа уничтоженных БпЛА с вертолётов.

«Ранее уже применялись Р-73, ПЗРК "Верба", теперь — Р-60. В РФ эту модификацию дронов называют "Герань-4"», — отмечают аналитики.

Ранее также сообщалось о случаях сбрасывания противотанковых мин ПТМ-3 с дронов Shahed, а ГУР Украины информировало об экспериментах РФ по размещению на БпЛА зенитных ракетных комплексов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»