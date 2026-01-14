РФ застосовує «Шахед» із ракетами Р-60 та магнітними мінами

Магнітні міни.

Російські ударні дрони «Шахед», які останніми днями атакують залізничну ділянку Ковель — Київ, дедалі частіше несуть магнітні міни та авіаційні ракети. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, близько половини дронів скидають магнітні міни безпосередньо у сніг, що створює серйозну загрозу для ремонтних бригад і служб інфраструктури.

«Прошу попередити всі служби про небезпеку. Частина цих мін має механізм самоліквідації через кілька днів — отже, вибухи можуть початися пізніше», — наголосив експерт.

Також Бескрестнов зазначив, що протиповітряна оборона майже щодня збиває Shahed із підвішеними ракетами, оприлюднюючи фотопідтвердження.

Ракета Р-60 з дальністю ураження до 10 км.

Своєю чергою аналітичний канал «Око Гора ✙» повідомив, що на одному з таких дронів зафіксовано ракету Р-60 із дальністю ураження до 10 км. Це відбувається на тлі зростання кількості збиттів БпЛА з вертольотів.

«Раніше фіксували Р-73, ПЗРК "Верба", тепер — Р-60. У РФ цю модифікацію дронів називають "Герань-4"», — зазначають аналітики.

Раніше також повідомлялося про скидання протитанкових мін ПТМ-3 з Shahed, а ГУР інформувало про експерименти РФ із розміщенням на дронах зенітних ракетних комплексів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»