Российские войска дронами ударили по Дружковке: сгорел автомобиль, есть раненые

Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео

13 января российская армия FPV-дронами атаковала город Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Один из БПЛА попал по гражданскому автомобилю. Машина полностью сгорела. Ранения получил 75-летний мужчина.



За 10 минут до этого взрыв прогремел на соседней улице. В результате удара беспилотника пострадал мужчина 45 лет.

Напомним, что ночью 13 января российские войска с применением авиабомб и РСЗО с кассетными боеприпасами нанесли массированный удар по городу Краматорск на Донетчине, в результате чего повреждена пожарная часть и погиб мужчина.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко