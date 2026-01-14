Российские войска дронами ударили по Дружковке: сгорел автомобиль, есть раненые

13 января российская армия FPV-дронами атаковала город Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.
Один из БПЛА попал по гражданскому автомобилю. Машина полностью сгорела. Ранения получил 75-летний мужчина.
За 10 минут до этого взрыв прогремел на соседней улице. В результате удара беспилотника пострадал мужчина 45 лет.
Напомним, что ночью 13 января российские войска с применением авиабомб и РСЗО с кассетными боеприпасами нанесли массированный удар по городу Краматорск на Донетчине, в результате чего повреждена пожарная часть и погиб мужчина.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко