Пушилин не хочет упрощать пересечение КПВВ, несмотря на призывы в ООН

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не будет открывать КПВВ в Донецкой области, пока на подконтрольной Украине территории не изменится ситуация с заболеваемостью COVID-19. Боевики возобновляют пропуск лиц только 2 раза в неделю и только через КПВВ «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



«Пока там ситуация не изменится, пока не будет положительной динамики, речи о полном открытии границы быть не может, — сказал Пушилин во время прямой линии на сепаратистском телеканале «Юнион» во вторник вечером.



Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвала участников конфликта на Донбассе способствовать безопасному передвижению через КПВВ людей с неотложными потребностями. По ее данным, 1,2 миллиона жителей Донбасса уже полгода не могут получить пенсии, воссоединиться с семьей или ухаживать за родными из-за ограничений, введенных на фоне пандемии.

В отдельные районы Донецкой области «ДНР» пропускает только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. Чтобы выехать из ОРДЛО, нужно иметь прописку на подконтрольной Украине территории. У «ЛНР» такие требования на пропуск отсутствуют.



На прошлой неделе «ДНР» передумала открыть «границу» с ОРЛО, обосновывая свое решение новой волной заболеваемости коронавирусом.