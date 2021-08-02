В ОБСЕ посчитали количество жертв среди мирного населения Донбасса за время режима тишины

С 27 июля 2020 года — даты вступления в силу договоренности о прекращении огня — 87 мирных жителей Донбасса стали жертвами нарушений режима тишины. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном сегодня.



Так, за последние две недели (в отчетный период 12-25 июля) СММ подтвердила сообщения о 2 гражданских лицах, получивших осколочные ранения — в Донецкой и Луганской областях соответственно.



«Таким образом, с 27 июля 2020 года общее количество подтвержденных жертв среди гражданского населения достигло 87 человек, в том числе 69 раненых в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств (133 и 49 жертв соответственно за период с 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года)», — говорится в отчете.

Сегодня группировка «ДНР» сообщила о ранении двух милых жителей в результате боевых действий.



Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе начал действовать с 27 июля 2020 года. Соответствующая договоренность в рамках ТКГ предусматривала, в том числе, запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп, на ведение снайперского огня.



Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



В ОБСЕ констатировали снижение почти на 80% количество обстрелов за год на Донбассе. За последние месяцы ситуация с безопасностью в зоне конфликта ухудшилась, констатировали в организации.