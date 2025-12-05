РФ перекидає морпіхів через Маріуполь на Гуляйполе

У Маріуполі знову зафіксовано переміщення підрозділів російської морської піхоти, яких, за попередніми даними, перекидають через місто у бік Гуляйпільського напрямку. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



За його словами, росіяни використовують подовжений маршрут: Крим — Бердянський напрямок — Маріуполь, замість коротшого шляху через Мелітополь, Токмак і Пологи.



Андрющенко зазначає, що така схема перекидання може свідчити не лише про наявність, а й про підготовку бази для постійного розміщення російських підрозділів у Маріуполі — для оперативного реагування на цьому відрізку фронту.



Раніше в Генштабі повідомили, що село Добропілля у Запорізькій області знаходиться під контролем ЗСУ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»