Жителі захопленого Маріуполя звинуватили окупаційну адміністрацію у «шахрайських схемах»

Маріупольці звернулися до Путіна. Фото: скриншот

Жителі одного з приватних секторів окупованого Маріуполя записали відеозвернення до глави Кремля Володимира Путіна. Маріупольці звинуватили підрядну організацію у шахрайстві, яке, ймовірно, покривається місцевим псевдовладанням. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



За словами людей, підрядна організація зібрала кошти з людей нібито на «відновлення їхніх будинків». У результаті робітники не займаються будівництвом, також невідомо, де знаходиться голова організації.



«Міська влада не може або не хоче допомагати. Є підозра, що вони причетні до цього. Йдеться про мільйони. Будівництво розбитих будинків зупинено… «поліція» та «мер» міста дають відписки, що це наша проблема», — кажуть люди.



Як зазначається, 2022 року російські військові пошкодили близько 38 тисяч будинків приватного сектора, а 11 тисяч — просто знищили. Частина людей відремонтувала будинки самостійно.



Раніше ми писали, що понад 25 тисяч квартир — саме стільки житла окупаційна влада на захоплених територіях визнала нібито безхазяйною.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»