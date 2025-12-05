У Скадовську підірвали автомобіль «Нива» з окупантами

У Скадовську підірвали автомобіль «Нива», у якому перебували російські окупанти різних підрозділів, серед них — ймовірні представники спецслужб. Про це повідомляє Telegram-канал «Николаевский Ванёк».



Зазначається, що підрив був виконаний влучно, а кількість ліквідованих окупантів наразі уточнюється.



Вибух стався близько 09:00 у районі Шушарівки на півночі міста, де раніше розташовувалися одноповерхові готельні будівлі дачного типу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»