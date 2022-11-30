Готує і накопичує ракети — ГУР про наступний удар РФ

Росія призупинила масові ракетні удари по Україні, оскільки зараз вона зосереджена на накопиченні ракет, вивченні майбутніх цілей обстрілу та проведенні додаткової розвідки. Про це розповів представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.



Скибицький уточнив, що «пауза», яку витримує «РФ», обумовлена тим, що зараз країна-агресор виконує додаткову розвідку об'єктів, по яким раніше завдавалися ракетні удари, а також вивчає цілі, за якими буде завдано удару. Крім того, зараз російські військові готують ракети — це вимагає часу, оскільки запас ракет у РФ зменшується.



«‎Враховуючи те, що запас у Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, які були зроблені ще за часів Радянського Союзу, потрібне їх обслуговування перед використанням», — підсумував Скибицький.



За його словами, відомо, що РФ застосували застарілі ракети Х-22, великий відсоток яких не досягав мети — ракети підривалися в повітрі.

Скибицький додав, що російські війська використовують стратегічний запас з деяких видів озброєння, оскільки «30 відсотків — поріг, який завжди повинен залишатися».

Представник ГУР зазначив, що протягом двох місяців РФ вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм із території Білорусі. При цьому даних про вивезення ракет з Білорусі типу «Точка-У» немає.

Масований ракетний обстріл України 16 листопада коштував РФ приблизно 700–900 мільйонів доларів.



15 листопада у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський, коментуючи черговий ракетний обстріл України армією РФ, повідомив , що ще може бути 20 таких ударів і закликав українців берегти себе і бути в укриттях деякий час.