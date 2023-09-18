ВСУ на прошлой неделе освободили 2 кв. км около Бахмута

Силы обороны успешно отразили вражеские атаки в окрестностях Белой Горы в Донецкой области. Противник предпринял неудачные попытки прорвать оборону украинских войск в окрестностях Андреевки, сообщают в Генштабе.



Силы обороны продолжают штурмовые работы в окрестностях Клещеевки, наносят РФ значительные потери в живой силе и технике, закрепились на новых позициях. Напомним, про освобождение Клещеевки стало известно 17 сентября.



Во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили под Бахмутом 2 кв. км территории.



Всего с начала украинского наступления в этом районе было освобождено 51 кв. км. Она также отметила, что украинские военные продвигаются по Мелитопольскому направлению.



«Южнее и восточнее Роботиного мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км», — сказала Анна Маляр.



Всего за время наступательных действий на юге освобождено уже более 260 кв. км.

Ранее в центральной части Севастополя был слышен мощный взрыв.