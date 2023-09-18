ЗСУ минулого тижня звільнили 2 кв. км біля Бахмуту

Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на околицях Білої Гори на Донеччині. Противник зробив невдалі спроби прорвати оборону українських військ на околицях Андріївки, повідомляють у Генштабі.



Сили оборони продовжують штурмові роботи на околицях Кліщіївки, завдають РФ значних втрат у живій силі та техніці, закріпилися на нових позиціях. Нагадаємо, про звільнення Кліщіївки стало відомо 17 вересня.



Під час включення із Military Media Center заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень Сили оборони України звільнили під Бахмутом 2 кв. км території.



Загалом з початку українського наступу у цьому районі було звільнено 51 кв. км. Вона також зазначила, що українські військові просуваються Мелітопольським напрямком.



«Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи та протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км», - сказала Ганна Маляр.



Усього за час наступальних дій на півдні звільнено вже понад 260 кв. км.

Раніше у центральній частині Севастополя було чутно потужний вибух.