ПВО ночью сбила шесть ракет и 133 БПЛА — Воздушные силы

ПВО сбила 6 ракет и 133 БПЛА. Фото: fakty.com.ua

Российская армия в ночь на 25 февраля запустила по территории Украины 213 дронов и семь крылатых ракет. Противовоздушная оборона сбила 139 российских целей в 9 областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 25 февраля 2025 года (с 19:00 24 февраля) противник атаковал 213-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также нанес удар 7-ю крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет Х-101 и 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.



Кроме того, 79 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что за 24 февраля потери российских захватчиков составили 1 300 человек.