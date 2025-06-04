Пропагандиста Шария приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену

Шария приговорили к 15 годам тюрьмы. Фото: СБУ

Прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Соответствующее решение 4 июня текущего года принял Винницкий городской суд. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



В ведомстве отметили, что с начала полномасштабной войны Шарий был привлечен к реализации информационных диверсий ФСБ против Украины.



«Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где россияне допрашивают украинских пленных», —говорится в сообщении.



По данным следствия, Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в «нужном формате» и какие вопросы задавать пленникам. После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них «дискредитационные» для РФ кадры, в частности с признаками пыток пленных.



Коммуникация Шария с оккупантами происходила через экс-главу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене. Именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после «монтажа» распространял через свои информресурсы.



В СБ отметили, что Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).



Кроме того, Шарию грозит спецконфискация, в частности его доменного имени и авторского YouTube-канала.



Ранее мы писали, что в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы агента «МВД ДНР», который наводил удары по позициям украинских военных на территории Славянской громады Донецкой области. Предатель проведет в тюрьме 15 лет за совершение госизмены.