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Предположительно, в российском Таганроге дроны атаковали военный завод

25 июня 2025, 09:39

Предположительно, в российском Таганроге дроны атаковали военный завод

В российском Таганроге ночью прогремели взрывы. Предположительно, был атакован военный завод. Кадр из видео В российском Таганроге ночью прогремели взрывы. Предположительно, был атакован военный завод. Кадр из видео

Поздно вечером 24 июня и после полуночи дроны атаковали российский город Таганрог: местные слышали серию взрывов, активно работала противовоздушная оборона. Под ударом, предположительно, оказался местный завод «Атлант-Аэро», который специализируется на компонентах для боевых БПЛА и систем управления.

В частности, предприятие привлечено к проектам производства дронов «Орион», комплексов РЭБ и других составляющих для беспилотников, которые Россия применяет на войне с Украиной, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем телеграм-канале.

«В Таганроге нечто неизвестное прилетело в завод "Атлант-Аэро"», — говорится в сообщении.

Местные каналы также распространили кадры атаки беспилотников по региону. На видеозаписях в сети слышно работу ПВО и видно вспышки в небе.

В то же время российские каналы не сообщают об атаке дронов по заводу «Атлант-Аэро». По их информации, в результате атаки БпЛА в Таганроге зафиксированы падения обломков на территории стадиона «Авангард», где начался пожар из-за возгорания кровли.

В Азове, недалеко от Таганрога, в результате атаки дронов якобы повреждена кровля зернового склада в порту.

Подтверждения атаки по заводу «Атлант-Аэро» в Таганроге на момент публикации не поступало. 

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