Дроны ГУР поразили системы ПВО С-400 РФ в Крыму

Удар дрона ГУР по РЛС С-400 россиян.

«Примари» ГУР поразили вражеские системы ПВО в Крыму. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.







Дроны спецподразделения «Примари» продолжают систематически уничтожать элементы российской противовоздушной обороны на временно оккупированном полуострове.



На опубликованных кадрах — боевое поражение критически важных и дорогостоящих компонентов ЗРК С-400 «Триумф».

Под удар попали:

две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;

две РЛС обнаружения 91Н6Е;

одна пусковая установка комплекса С-400.

Как подчёркивается, уничтоженные радары являются «глазами» системы ПВО. Без них российские зенитные комплексы теряют боеспособность.