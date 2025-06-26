Дроны ГУР поразили системы ПВО С-400 РФ в Крыму

«Примари» ГУР поразили вражеские системы ПВО в Крыму. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Дроны спецподразделения «Примари» продолжают систематически уничтожать элементы российской противовоздушной обороны на временно оккупированном полуострове.
На опубликованных кадрах — боевое поражение критически важных и дорогостоящих компонентов ЗРК С-400 «Триумф».
Под удар попали:
Как подчёркивается, уничтоженные радары являются «глазами» системы ПВО. Без них российские зенитные комплексы теряют боеспособность.
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