СБУ задержала граждан КНР по делу о шпионаже в отношении ракетного комплекса «Нептун»

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которых подозревают в попытке незаконного получения и вывозки секретных технологических данных о ракетном комплексе РК-360МЦ «Нептун».



Один из задержанных — 24-летний бывший студент киевского технического вуза, отчисленный в 2023 году за академическую неуспеваемость. После отчисления он остался в Украине. Второй фигурант — его отец, гражданин КНР, который проживает в Китае, но периодически приезжал в Украину, чтобы координировать действия сына, говорится в сообщении силового ведомства.



По данным следствия, целью подозреваемых было получение технической документации, связанной с производством ракетного комплекса. Для этого младший фигурант пытался установить контакт с гражданином Украины, имеющим доступ к разработкам вооружений.



СБУ задержала его на начальном этапе агентурной деятельности — во время попытки получить конфиденциальные материалы. Позже был также задержан его отец, который, как предполагается, должен был передать полученную информацию китайским спецслужбам.



В ходе обысков у обоих изъяты мобильные устройства с доказательствами координации шпионской деятельности, включая переписку. Обоим фигурантам сообщено о подозрении в шпионаже, предусматривающем лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в дронах, атаковавших Киев в ночь на 4 июля, нашли детали из Китая.