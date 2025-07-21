Чотири особи постраждали внаслідок російської атаки в Івано-Франківській громаді — ДСНС

Наслідки російської атаки на Івано-Франківську громаду. Фото: МВА

В Івано-Франківській громаді внаслідок атаки російських військ постраждали 4 особи, серед них — дитина. Пошкоджено житлові будинки, сталося кілька пожеж. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Ударів було дуже багато. Це наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення», — заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Івано-Франківську було завдано комбінованого удару із застосуванням ракет та “шахедів”. У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Масштаби уточнюються. Знаємо, що в одному із сіл постраждали мешканці. Але у легкому стані. Також уточнюється щодо двох сіл нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато. Дякую ППО. Усім, хто залучений до оборони міста Івано-Франківська. Це найбільша атака з початку повномасштабного вторгнення», — повідомив Марцінків.