Удары по Киеву и Донетчине: есть погибшие, раненые и разрушения

За минувшие сутки в результате российской агрессии в Донецкой области погиб один человек — в Славянске, говорится в сообщении Донецкой ОВА.



Еще шесть мирных жителей региона получили ранения. Эти данные не включают информацию из временно оккупированных Мариуполя и Волновахи.

Оккупанты также не прекращают разрушать Киев. Ночью и до утра, 21 июля, столица подверглась массированной атаке. В результате погиб один человек, пострадали шестеро, среди которых — 15-летняя девочка.

В Киеве стоит дым после российских прилетов. Фото из соцсети



В Шевченковском районе из-за падения обломков вражеского БпЛА загорелся балкон на первом этаже жилой десятиэтажки. Пожар охватил 150 кв. м, но его удалось оперативно локализовать. Один человек был спасен, еще один получил травмы.

Последствия атаки в Шевченковском районе



В Днепровском районе вспыхнули торговые павильоны. Огонь распространился на 500 кв. м, пожарные его ликвидировали.



В Дарницком районе произошли возгорания на территории гаражного кооператива и в здании дошкольного учреждения. Сотрудники ГСЧС потушили оба пожара.

Последствия атаки в Дарницком районе



В Святошинском районе в результате падения обломков дронов загорелись гаражи.

Напомним, в Ивано-Франковской громаде в результате атаки российских войск пострадали 4 человека, среди них — ребенок. Повреждены жилые дома, произошло несколько пожаров.