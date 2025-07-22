У ЗСУ розповіли, з якої сторони російські війська намагаються заходити навпроти Покровська

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Навпроти Покровська російська армія намагається заходити з боку Мирнограду. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, тиск іде зі східної сторони.



«Однак є тиск і з інших сторін. Противник позначив Покровськ однією зі своїх ключових цілей ще минулого року, докладав дуже великих зусиль, щоб до нього дійти взимку цього року. Це завершилося для нього невдало. А влітку під час цієї кампанії він акумулював дуже великі сили, велику кількість техніки просто для того, щоб вийти на оперативний простір між Покровськом та Костянтинівкою. І саме звідти робити якісь активні агресивні дії», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, що у DeepState відповіли, як російські ДРГ прорвалися до Покровська.