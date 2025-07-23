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Итоги переговоров: Украина предложила встречу Зеленского и Путина до конца августа

23 июля 2025, 22:29

Итоги переговоров: Украина предложила встречу Зеленского и Путина до конца августа

Итоги переговоров: Украина предложила встречу Зеленского и Путина до конца августа

Возможность реального прогресса в мирном урегулировании откроется лишь при встрече президентов Украины и России, заявил глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров. Об этом сообщило УНН.

«Сегодня, по поручению президента, мы прибыли в Стамбул. До начала переговоров провели финальную подготовку. Мы продолжаем добиваться справедливого и устойчивого мира. Встреча лидеров способна разблокировать политический процесс. Теперь шаг за Россией — она должна продемонстрировать готовность», — сказал Умеров.

Он подчеркнул, что все технические механизмы прекращения огня уже известны, а главным препятствием остается «неконструктивная» позиция Москвы.

По словам Умерова, Киев предложил провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина до конца августа. На переговорах также обсуждались прекращение огня и освобождение пленных.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия предложила создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Эти группы предполагается перевести в формат онлайн-работы. Украина, по его словам, рассмотрит это предложение.

Кроме того, Россия предложила вводить краткосрочные перемирия на линии фронта — длительностью от 24 до 48 часов — для эвакуации погибших и раненых.

В ближайшее время также планируется обмен не менее чем 1200 военнопленными. Россия выразила готовность передать Украине еще около трех тысяч тел погибших военнослужащих.
Стороны договорились продолжать «бессрочные санитарные обмены» тяжелоранеными.

При этом Мединский отметил, что позиции сторон по проектам меморандумов остаются «достаточно далеки друг от друга», но выразил надежду на продолжение диалога.

Напомним, между Украиной и Россией начался очередной этап обмена военнопленными. Стороны приступили к выполнению договоренностей, достигнутых в ходе последних переговоров в Стамбуле.

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