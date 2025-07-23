Підсумки переговорів: Україна запропонувала зустріч Зеленського та Путіна до кінця серпня

Можливість реального прогресу у мирному врегулюванні відкриється лише під час зустрічі президентів України та Росії, заявив глава української делегації на переговорах у Стамбулі Рустем Умєров. Про це повідомило УНН.



«Сьогодні, за дорученням президента, ми прибули до Стамбула. До початку переговорів було проведено фінальну підготовку. Ми продовжуємо домагатися справедливого та сталого світу. Зустріч лідерів здатна розблокувати політичний процес. Тепер крок за Росією — вона має продемонструвати готовність», — сказав Умєров.

Він наголосив, що всі технічні механізми припинення вогню вже відомі, а головною перешкодою залишається «неконструктивна» позиція Москви.

За словами Умєрова, Київ запропонував провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна до кінця серпня. На переговорах також обговорювалися припинення вогню та звільнення полонених.

Очільник російської делегації Володимир Мединський повідомив, що Росія запропонувала створити три робочі групи — з політичних, гуманітарних та військових питань. Ці групи передбачається перевести у формат онлайн-роботи. Україна, за його словами, розгляне цю пропозицію.

Крім того, Росія запропонувала вводити короткострокові перемир'я на лінії фронту — тривалістю від 24 до 48 годин для евакуації загиблих і поранених.

Найближчим часом також планується обмін не менш як 1200 військовополоненими. Росія висловила готовність передати Україні ще близько трьох тисяч тіл загиблих військовослужбовців.

Сторони домовилися продовжувати «безстрокові санітарні обміни» важко пораненими.

При цьому Мединський зазначив, що позиції сторін щодо проєктів меморандумів залишаються «досить далекі один від одного», але висловив надію на продовження діалогу.

Нагадаємо, між Україною та Росією розпочався черговий етап обміну військовополоненими. Сторони розпочали виконання домовленостей, досягнутих під час останніх переговорів у Стамбулі.