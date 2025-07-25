Поблизу Маріуполя міліє Старокримське водосховище, ситуація непроста

Поблизу Маріуполя меліє Старокримське водосховище. Фото: Петро Андрющенко

Окупаційна влада стверджує, що обсяг води Старокримського водосховища Маріуполя становить 11,5 млн. кубометрів. Однак голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додав, що ситуація з водою в місті складна.



«Насправді наші люди кажуть, що навіть з весни візуально помітне обмілення. Тому, вимірювати можна по-різному, але з водою без перебільшення — катастрофа», — зазначив він.





Раніше ми писали, що у Донецьку та Макіївці вода подаватиметься за графіком — раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже більше тижня.

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