Поблизу Маріуполя міліє Старокримське водосховище, ситуація непроста

Окупаційна влада стверджує, що обсяг води Старокримського водосховища Маріуполя становить 11,5 млн. кубометрів. Однак голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додав, що ситуація з водою в місті складна.
«Насправді наші люди кажуть, що навіть з весни візуально помітне обмілення. Тому, вимірювати можна по-різному, але з водою без перебільшення — катастрофа», — зазначив він.
Раніше ми писали, що у Донецьку та Макіївці вода подаватиметься за графіком — раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже більше тижня.
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