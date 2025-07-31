В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»

18-летнего жителя оккупированного Мариуполя приговорили к семи годам «за сбор сведений о ВС РФ».

Как пишет российское госагентство ТАСС, 18-летний житель оккупированного Россией Мариуполя приговорен к семи годам за сбор сведений о ВС РФ для украинских спецслужб. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ.

На камеру российским силовикам парень заявил, что не получал денег от Украины за передачу данных.

«Свою преступную деятельность он начал еще будучи гражданином Украины. Получив российский паспорт, продолжил на безвозмездной основе собирать информацию в пользу противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники регионального Управления ФСБ задержали его в январе 2025 года.