Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»

31 июля 2025, 17:05

В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»

18-летнего жителя оккупированного Мариуполя приговорили к семи годам «за сбор сведений о ВС РФ».

Как пишет российское госагентство ТАСС, 18-летний житель оккупированного Россией Мариуполя приговорен к семи годам за сбор сведений о ВС РФ для украинских спецслужб. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ. 

На камеру российским силовикам парень заявил, что не получал денег от Украины за передачу данных.

«Свою преступную деятельность он начал еще будучи гражданином Украины. Получив российский паспорт, продолжил на безвозмездной основе собирать информацию в пользу противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники регионального Управления ФСБ задержали его в январе 2025 года. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Суд Приговор Оккупированная территория Мариуполь
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:00
12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм
17:05
В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»
16:37
С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов
14:58
Депутат-коллаборант передал в РФ 24 тыс. тонн урожая
14:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:45
«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе
12:00
РФ использует археологию для грабежа и пропаганды на ВОТ
11:23
Паспорт или штраф: на оккупированной части Запорожья россияне заставляют оформлять автостраховку по-русски
21:31
В Мариуполе обостряется проблема с водоснабжением: россияне привезли цистерны из Петербурга
21:23
Российские захватчики удерживают журналистку из Запорожской области в оккупированном Донецке
18:08
Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу
17:48
В больнице Бердянска отключена система подачи кислорода
15:38
С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ
12:44
Оккупанты оштрафовали жителя Акимовки за публикацию 2014 года
11:33
ГУР выявило списки похищенных РФ украинских детей в Крыму
11:26
В Бердянске звучали взрывы: удар по военному объекту на Ближней косе
10:50
На заводе в оккупированном Луганске выявлена база для дронов РФ
10:29
«Зубы дракона» вместо воды: в Мариуполе бесперебойно работает бетонный завод
20:14
В оккупированном Донецке восстановили энергоснабжение после ночной атаки дронов
16:36
В оккупированном Мариуполе подсчитали бездомных собак
все новости
19:14
Нацгвардеец-шпион: в Запорожье разоблачили агента российских спецслужб
19:00
12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм
18:36
ВСУ и DeepState опровергли информацию о захвате Часов Яра
18:28
Реактивные «Шахеды» не являются неуязвимым оружием — Игнат
17:37
В Киеве объявлен День траура: 1 августа приспустят все флаги
17:05
В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»
17:02
Военные из Северскодонецкой громады получили 180 тысяч гривен во время отпуска
16:43
Патрульные Киева показали кадры первых минут после удара РФ
16:37
С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов
16:10
«Власти» оккупированной Луганщины пообещали подготовить дома к отопительному сезону, но не уточнили детали
16:08
Россия ударила по центру Краматорска: что известно
16:03
Новый тип дронов атаковал Киев: скорость до 500 км/ч, перехват невозможен
15:21
Во время ночного удара по Киеву пострадала киностудия, где создавалась «Симфония Донбасса»
15:15
Ряд нефтезаводов Индии приостановил закупку нефти из РФ после предупреждения Трампа — Reuters
14:58
Депутат-коллаборант передал в РФ 24 тыс. тонн урожая
14:41
Массированный удар по Киеву: возросло количество жертв и пострадавших
14:30
В Константиновке под обстрел попал 14-этажный дом: спасатели показали последствия атаки
14:24
Взрыв в Краматорске: центр города задыхается от пыли и дыма
14:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:45
«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе
все новости
ВИДЕО
Осужденный за коллаборационизм. 12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм
31 июля, 19:00
В Киеве объявлен День траура: 1 августа приспустят все флаги В Киеве объявлен День траура: 1 августа приспустят все флаги
31 июля, 17:37
Первые кадры с места удара по многоэтажкам Киева. Патрульные Киева показали кадры первых минут после удара РФ
31 июля, 16:43
Новый тип дронов атаковал Киев: скорость до 500 км/ч, перехват невозможен Новый тип дронов атаковал Киев: скорость до 500 км/ч, перехват невозможен
31 июля, 16:03
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
31 июля, 14:00
В российской Пензе дроны атаковали военный радиозавод. Фото: ASTRA Беспилотники атаковали военный радиозавод в российской Пензе
31 июля, 11:51

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор