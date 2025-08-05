Ударные дроны армии РФ теперь могут нести противотанковые мины — Флэш

Россияне стали оснащать ударные беспилотники противотанковыми минами. Фото: DroneBomber/Телеграм

Российские оккупанты модернизировали «Шахеды», снабдив их кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3. Такие дроны 4 июля были зафиксированы сразу в некоторых регионах.

Кассет две, и они расположены под крыльями БПЛА. Об этом сообщил украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей «Флэш» Бескрестнов в своем телеграм-канале.

По его словам, и для военных, и для гражданских это – новая проблема.

«Эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на технику рядом. Пока что замысел противника не ясен, что они хотят миновать и зачем. Может, это теракты на дорогах общего пользования, а может попытка атаковать наше сельское хозяйство», — написал он.

Военный попросил всех обращать внимание на подобные предметы и при обнаружении не подъезжать к ним машинами.

Он также разместил фотографию и рисунок боеприпаса. Первая демонстрирует, как выглядит кассета, а на рисунке изображена ее структура и составляющие.

В свою очередь телеграм-канал DronBomber опубликовал фото «Шахеда» с подвешенными к нему боеприпасами и собственно сами мины.

По информации ресурса, такие были замечены среди заходивших на границе Сумской и Черниговской областей БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Украине создали реактивный перехватчик российских ударных беспилотников типа «шахед».