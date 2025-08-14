У лікарні померла жінка, яку вдень евакуювали з Андріївки до Краматорська

Волонтер Богдан Зуяков розповів, що 14 серпня вдень вивіз лежачу жінку, яка потребувала медичної допомоги, з села Андріївка Донецької області. Жінка мала низку захворювань.



За його словами, евакуація пройшла складно, проте вдалося привести жінку до Краматорська. Крім того, до неї із Вінниці приїхала донька.



«У неї було все погано зі здоров'я, вона не пережила евакуацію, на жаль», — резюмував Зуяков.



Раніше ми писали, що «Білі ангели» за один день евакуювали з Покровського району Донецької області 24 особи та 19 тварин.