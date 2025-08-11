«Белые ангелы» эвакуировали 24 человека и 19 животных с фронта Донецкой области

Эвакуация мирных жителей с животными из Донецкой области.

«Белые ангелы» за один день эвакуировали из Покровского района Донецкой области 24 человека и 19 животных, сообщает полиция региона.



Один экипаж выехал в Белицкое, чтобы забрать женщину с 15 котами и двумя собаками. Другой отправился в Родинское, несмотря на опасность: российская армия обстреливает город авиацией, артиллерией и дронами. Людей вывозят максимально быстро, чтобы успеть до нового удара.

По пути в Белицкое полицейские встретили супругов с собакой — они шли пешком из Родинского. Их дом сгорел после прямого попадания снаряда, и люди срочно искали спасения.



Всех эвакуированных доставили в безопасную локацию, откуда волонтёры отправили их в более спокойные регионы.

Напомним, ВС РФ ранее оккупировали Затышок и заняли участок железной дороги между Родинским и Белицким.