Переговори Трампа та Путіна у вузькому складі завершено. Перші підсумки

Глава Кремля Володимир Путін на зустрічі з Дональдом Трампом у США

Переговори на Алясці між президентами США та Росії Дональдом Трампом та Володимиром Путіним завершено. За даними ЗМІ, журналістів почали пускати до зали, де відбудеться прес-конференція глав держав.

Поки що перший раунд переговорів у вузькому складі тривав трохи більше двох годин.



Телеканал Fox News повідомляє, що пресконференція Путіна та Трампа може розпочатися на годину раніше, ніж очікувалося спочатку. Крім того, за даними телеканалу, Трамп має намір обговорити з Путіним на Алясці угоди з ядерних озброєнь, попри те, що головною темою є Україна. Він також заявив, що введення вторинних санкцій вплинуло б на економіку РФ, але, «можливо, цього не доведеться робити».



Частина журналістів американських видань припускають, що після неї переговори з росіянами можуть продовжитись у розширеному складі.



Як передає російський Комерсант, Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив телеканалу «Росія 1», що знаходиться у відмінному настрої після переговорів РФ та США. Міністр фінансів Антон Силуанов сказав: "Ви дізнаєтеся все, давайте пізніше".