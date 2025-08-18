Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров о гарантиях безопасности и будущем мире

Президент Украины Владимир Зеленский утром, 18 августа 2025 года, прибыл в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

Главной темой переговоров станет война в Украине, гарантии безопасности и возможное участие европейских стран в урегулировании конфликта.

Сначала запланирована двусторонняя беседа Зеленского и Трампа, после чего к ним присоединятся лидеры ведущих европейских государств. Главная цель визита — выработка договоренностей по гарантиям безопасности для Украины и подготовка возможного мирного соглашения с Россией. Зеленский и Трамп встретятся в 20:15 по киевскому времени, а встреча с участием лидеров ЕС начнется в 22:00.



Дональд Трамп ранее заявил, что Киев может «быстро достичь мира», если пойдет на территориальные уступки. Позиция Владимира Зеленского остается неизменной: «Россия должна прекратить войну. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало», — отметил президент в Telegram-канале.



По мнению главы государства, Украине не следовало отдавать россиянам Крым в 2014 году, «так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков».

Он отметил, что сейчас Силы обороны имеют успехи в Донецкой и Сумской областях.

Напомним, украинского президента в поездке сопровождают лидеры стран Европы: премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Также в переговорах участвуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.