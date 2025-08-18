Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів про гарантії безпеки та майбутній мир

Президент України Володимир Зеленський зранку, 18 серпня 2025 року, прибув до Вашингтона, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це глава української держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Головною темою переговорів стане війна в Україні, гарантії безпеки та можлива участь європейських країн у врегулюванні конфлікту.

Спочатку заплановано двосторонню бесіду Зеленського та Трампа, після чого до них приєднаються лідери провідних європейських держав. Головна мета візиту — вироблення домовленостей щодо гарантій безпеки для України та підготовка можливої мирної угоди з Росією. Зеленський та Трамп зустрінуться о 20:15 за київським часом у Вашингтоні, а багатостороння зустріч за участю лідерів ЄС розпочнеться о 22:00.



Дональд Трамп раніше заявив, що Київ може «швидко досягти миру», якщо піде на територіальні поступки. Позиція Володимира Зеленського залишається незмінною: «Росія має припинити війну. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим та частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Або коли Україні дали нібито "гарантії безпеки" 1994 року, але це не спрацювало», — зазначив президент у Telegram-каналі.



На думку глави держави, Україні не слід віддавати росіянам Крим у 2014 році, «так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків».

Він зазначив, що зараз Сили оборони мають успіхи у Донецькій та Сумській областях.

Нагадаємо, українського президента у поїздці супроводжують лідери країн Європи: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Стубб, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Також у переговорах беруть участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.