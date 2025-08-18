Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів про гарантії безпеки та майбутній мир

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

18 серпня 2025, 08:40

Президент України Володимир Зеленський зранку, 18 серпня 2025 року, прибув до Вашингтона, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це глава української держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Головною темою переговорів стане війна в Україні, гарантії безпеки та можлива участь європейських країн у врегулюванні конфлікту.

Спочатку заплановано двосторонню бесіду Зеленського та Трампа, після чого до них приєднаються лідери провідних європейських держав. Головна мета візиту — вироблення домовленостей щодо гарантій безпеки для України та підготовка можливої мирної угоди з Росією. Зеленський та Трамп зустрінуться о 20:15 за київським часом у Вашингтоні, а багатостороння зустріч за участю лідерів ЄС розпочнеться о 22:00.

Дональд Трамп раніше заявив, що Київ може «швидко досягти миру», якщо піде на територіальні поступки. Позиція Володимира Зеленського залишається незмінною: «Росія має припинити війну. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим та частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Або коли Україні дали нібито "гарантії безпеки" 1994 року, але це не спрацювало», — зазначив президент у Telegram-каналі.

На думку глави держави, Україні не слід віддавати росіянам Крим у 2014 році, «так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків».

Він зазначив, що зараз Сили оборони мають успіхи у Донецькій та Сумській областях.

Нагадаємо, українського президента у поїздці супроводжують лідери країн Європи: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Стубб, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Також у переговорах беруть участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

