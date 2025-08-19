Українські партизани виявили головну нафтобазу російських військ в окупованому Луганську – «АТЕШ»

Головна нафтобаза в окупованому Луганську. Фото: «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» провів детальну розвідку головної нафтобази в окупованому Луганську. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».



Партизани зафіксували резервуари зберігання палива, насосні станції, сливоналивні естакади, проміжні ємності, систему пожежогасіння та адміністративні будівлі.



«Це найважливіший логістичний вузол, через який окупанти забезпечують паливом наступальні угруповання на Куп'янському та Краматорському напрямах, включаючи підрозділи 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ», – розповіли партизани.



Усі зібрані дані вже передали Силам оборони України для завдання удару.

Нагадаємо, що в ніч на 18 серпня ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції в Тамбовській області РФ, внаслідок чого нафтопровід «Дружба» зупинений.