«Білі янголи» евакуювали п'ятьох дітей з села Андріївка Донецької області

В Андріївці триває евакуація. Фото: скриншот

Від села Андріївка Донеччини до лінії бойових дій менш як 10 км. Евакуація місцевого населення триває. Нещодавно поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуював п’ятьох дітей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Не за себе страшно — за дітей», — розповіла мама п'ятьох дітей, найменшому з яких 10 років.



Крім того, поліцейські евакуювали літнє подружжя, один з них має інвалідність. Пара вирішила поїхати після прямого влучення снаряда до сусіднього будинку.



В Андріївській громаді лишається близько 1000 осіб.



Раніше ми писали, що волонтер Богдан Зуяков розповів, що 14 серпня вдень вивіз лежачу жінку, яка потребувала медичної допомоги, із села Андріївка Донецької області. Жінка мала низку захворювань.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях