Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия распространяет фейк о том, что «бойцы ВСУ ради авто убили женщину и ребенка» в Покровске – ЦПД

25 августа 2025, 17:41

Россия распространяет фейк о том, что «бойцы ВСУ ради авто убили женщину и ребенка» в Покровске – ЦПД

Российские пропагандисты распространяют новый фейк о том, что военнослужащие ВСУ якобы «ради автомобиля убили женщину и ребенка» в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

В «новости» нет никаких подтверждений: ни фото или видео с места происшествия, ни свидетельств независимых очевидцев, ни информации от украинских или международных источников. Единственным «доказательством» являются слова мужчины, представившегося местным жителем, процитированные российским государственным информагентством. При этом сюжет построен по типичному для пропаганды сценарию – максимально жестокое описание преступления без проверенных фактов.

«Такие вбросы преследуют цель дискредитировать украинскую армию и отвлечь внимание от военных преступлений, которые систематически совершает Россия в зоне проведения боевых действий. Также враг пытается запугать население прифронтовых районов и навязать мнение о российской оккупации как "спасении"», – отметили в ЦПД.

Напомним, что Россия распространяет фейк о мэре Курахово Романе Падуне.

ТЕГИ

Места
Покровск
Организации
Всу ВС РФ ЦПД
Прочее
Убийство Война Пропаганда фейк
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:46
Россия дала «зеленый свет» на вывоз украинских ресурсов из портов оккупированных Мариуполя и Бердянска
14:24
На оккупированной Луганщине сотни тысяч людей остались без воды — ОВА
13:40
Пропагандист из Волновахи: 12 лет за фейки и службу оккупантам
13:09
Луганские прокуроры доказали вину организатора мобилизации для РФ
10:59
Икона со взрывчаткой: ФСБ в оккупированном Крыму задержала женщину, которая якобы собиралась подорвать силовиков
08:33
Оккупанты подорвались, пытаясь снять украинский флаг в Олешках
13:24
Украина объединяет: из оккупации поздравили с Днем независимости
11:42
На захваченной Луганщине прогремел взрыв, погибли трое российских военных
21:23
Захваченная часть Донетчины попала под обстрел: сообщают о пострадавших
22:30
Оккупированный город Енакиево попал под обстрел: есть жертвы, более 20 человек пострадали
20:13
«ДНР» обещает воду жителям оккупации только после захвата всей Донецкой области
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
все новости
18:01
Украинская авиация ударила по командному пункту войск РФ в оккупированном Соледаре: ликвидирован командир бригады
17:41
Россия распространяет фейк о том, что «бойцы ВСУ ради авто убили женщину и ребенка» в Покровске – ЦПД
17:18
ВСУ отбили наступление российской армии под Северском: уничтожена бронетехника оккупантов
17:17
В Славянске облили краской монумент Партизанской славы
16:29
На Чукотке РФ произошел взрыв на танкере: вспыхнул пожар, двое военных в реанимации
16:20
В Украине готовят эвакуацию 237 тысяч граждан
16:01
В Константиновке парамедики полиции спасали тяжелораненого
15:51
Оккупанты заявили о заходе в Константиновку: что на самом деле происходит на фронте в Донецкой области
15:43
В Донецкой области военнослужащий пытался продать оружия более чем на 1,7 млн гривен — ГБР
15:33
«Укрзализныця» выставит на торги часть своих производственных мощностей
15:30
Войска РФ сбросили авиабомбы на Константиновку: есть раненые и повреждения
14:46
Россия дала «зеленый свет» на вывоз украинских ресурсов из портов оккупированных Мариуполя и Бердянска
14:44
Артиллеристы превратили в пепел РСЗО и три гаубицы россиян
14:42
Украинские разведчики нанесли серию атак по военным целям в Крыму
14:24
На оккупированной Луганщине сотни тысяч людей остались без воды — ОВА
14:15
Бои на восточных окраинах Толстого: ВСУ уничтожают пехоту противника
13:47
Президент Польши наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам
13:40
Пропагандист из Волновахи: 12 лет за фейки и службу оккупантам
13:09
Луганские прокуроры доказали вину организатора мобилизации для РФ
12:41
Российские войска ударили по Лиманщине, вспыхнул пожар
все новости
ВИДЕО
Удар по командному пункту армии РФ в оккупированном Соледаре. Фото: кадр из видео Украинская авиация ударила по командному пункту войск РФ в оккупированном Соледаре: ликвидирован командир бригады
25 августа, 18:01
Парамедики спасли тяжелораненого. Фото: скриншот В Константиновке парамедики полиции спасали тяжелораненого
25 августа, 16:01
Украинские разведчики нанесли серию ударов по военным объектам в Крыму. Скришот видео ГУР МОУ Украинские разведчики нанесли серию атак по военным целям в Крыму
25 августа, 14:42
Скриншот видео. Источник: DeepStateUA Бои на восточных окраинах Толстого: ВСУ уничтожают пехоту противника
25 августа, 14:15
Скриншот видео ССО ВСУ показали видео борьбы Движения сопротивления в оккупации
25 августа, 12:17
Иллюстративное фото Икона со взрывчаткой: ФСБ в оккупированном Крыму задержала женщину, которая якобы собиралась подорвать силовиков
25 августа, 10:59

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор