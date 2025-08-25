Россия распространяет фейк о том, что «бойцы ВСУ ради авто убили женщину и ребенка» в Покровске – ЦПД

Российские пропагандисты распространяют новый фейк о том, что военнослужащие ВСУ якобы «ради автомобиля убили женщину и ребенка» в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.



В «новости» нет никаких подтверждений: ни фото или видео с места происшествия, ни свидетельств независимых очевидцев, ни информации от украинских или международных источников. Единственным «доказательством» являются слова мужчины, представившегося местным жителем, процитированные российским государственным информагентством. При этом сюжет построен по типичному для пропаганды сценарию – максимально жестокое описание преступления без проверенных фактов.



«Такие вбросы преследуют цель дискредитировать украинскую армию и отвлечь внимание от военных преступлений, которые систематически совершает Россия в зоне проведения боевых действий. Также враг пытается запугать население прифронтовых районов и навязать мнение о российской оккупации как "спасении"», – отметили в ЦПД.

