Киевляне готовятся к ночи в метро из-за угрозы дронов

Жители Киева вечером готовятся спускаться в метро на ночлег из-за угрозы новых ударов дронами-«шахедами». По данным местных пабликов, в небе над столицей замечен беспилотник.

В Святошинском районе Киева дрон упал прямо во двор девятиэтажного жилого дома, однако, как сообщил мэр Виталий Кличко, обошлось без взрыва и повреждений.



Полеты беспилотников зафиксированы сразу в нескольких регионах: в Запорожском районе и самом Запорожье, на Днепропетровщине, в Сумской области.

Мониторинговые каналы сообщают также об активности российской стратегической авиации, что может свидетельствовать о подготовке масштабной атаки.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли четыре авиаудара по городу Константиновка Краматорского района Донецкой области.