Спасатели эвакуировали ещё 5 жителей прифронтовой Константиновки

Эвакуация жителей Константиновки. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают эвакуацию жителей Константиновки, сообщает ГСЧС Украины. Прифронтовой город ежедневно подвергается российским атакам, пребывание там становится все более опасным.



За последние сутки эвакуационная группа «Феникс» вывезла 5 жителей города, среди которых пожилые люди и семьи, нуждавшиеся в помощи. Были эвакуированы и домашние питомцы.



Всех доставили в более безопасные населенные пункты, где они смогут получить необходимую поддержку и уехать в другие регионы Украины.



«Каждая минута промедления может стоить жизни. Эвакуация — это не бегство, а единственный способ спасти себя, своих детей и родных!», — призывают спасатели.