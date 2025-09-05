Рятувальники евакуювали ще 5 мешканців прифронтової Костянтинівки

Евакуація мешканців Костянтинівки. Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують евакуацію жителів Костянтинівки, повідомляє ДСНС України. Прифронтове місто щодня піддається російським атакам, перебування там стає все більш небезпечним.



За останню добу евакуаційна група «Фенікс» вивезла 5 жителів міста, серед яких люди похилого віку та сім'ї, які потребували допомоги. Були евакуйовані й домашні тварини.



Всіх доставили в більш безпечні населені пункти, де вони зможуть отримати необхідну підтримку і виїхати в інші регіони України.



«Кожна хвилина зволікання може коштувати життя. Евакуація — це не втеча, а єдиний спосіб врятувати себе, своїх дітей і рідних!», — закликають рятувальники.