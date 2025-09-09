РФ накрыла огнем Донетчину 2,4 тысячи раз — шесть погибших и десять раненых

Разрушения после ударов армии РФ в Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

По данным полиции Донетчины, только 8 сентября зафиксировано 2 423 вражеских удара по жилым кварталам и линии фронта. Под огнем оказались 16 населенных пунктов, среди них — Белицкое, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Родинское, а также несколько сел и поселков.

Разрушено и повреждено 48 гражданских объектов, включая 35 жилых домов.

Разрушения после ударов армии РФ в Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины



В Константиновке российская артиллерия трижды била по городу: погиб один мирный житель, двое ранены. Повреждены многоквартирный и частные дома, центр отдыха и гаражи.

В Новодонецком в результате атаки дрона-камикадзе «Герань-2» погибли двое человек, еще двое пострадали. Разрушен многоквартирный дом и поврежден автомобиль.

В Краматорске от ударов авиабомб «КАБ-250» пострадали два человека. Повреждено 14 многоэтажек, административное здание, нежилое помещение и гражданский автомобиль.

В Родинском удар вражеского FPV-дрона унес жизнь одного жителя. В Белицком еще один человек погиб и один был ранен от атаки дрона, поврежден автомобиль.



В Нововикторовке Добропольской громады три беспилотника «Герань-2» убили одного местного жителя и ранили двоих. По самому Доброполью россияне нанесли удары четырьмя авиабомбами «КАБ-250» и FPV-дроном — есть раненый, повреждены дома.



Кроме того, ночью, 9 сентября, российские войска обстреляли еще шесть населенных пунктов: Краматорск, Дружковку, Доброполье, Варваровку, Криницы и Яцковку.

Напомним, Краматорскую громаду Донецкой области ночью 9 сентября массированно атаковали российские дроны.