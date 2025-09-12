Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Путін збільшить інтенсивність атак на країни НАТО — ЗМІ

12 вересня 2025, 09:57

Путін збільшить інтенсивність атак на країни НАТО — ЗМІ

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

Очільник Кремля Володимир Путін дуже задоволений результатом перевірки протиповітряної оборони НАТО у Польщі. Наступного разу він йтиме далі, пише британська газета Financial Times.

Автори статті зазначають, що наліт дронів уночі 10 вересня показав абсолютну неготовність Європи до масованого повітряного нападу. Україна переживає подібні атаки практично щоночі. Тому потрібні значні інвестиції для зміцнення східного флангу НАТО.

«Москва, напевно, зрозуміла, що ми досі не зробили уроків з того, з чим Україна стикалася роками. Ми до цього зовсім не готові. Тепер вони [росіяни] вже біля наших дверей», — заявив Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі.

За словами військового, ЄС потрібна багаторівнева система протиповітряної оборони, яка б оцінювала масштаб атаки і перенаправляла ресурси. Неприпустимою є ситуація, коли дорогі винищувачі, такі як голландські F-35, піднімають для знищення дешевих безпілотників.

«Це була репетиція, перевірка, наскільки хороші наші системи раннього оповіщення та який час нашої реакції», — додав він.

Польські військові наголошують, що більшість БПЛА були пастками, які Росія регулярно використовувала для відволікання уваги та послаблення української ППО перед черговими масованими ударами. Представник польського оборонного сектора повідомив FT, що більшість виявлених безпілотників – це «гербери» без боєголовок.

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня польські військові відкрили вогонь по російських безпілотниках, які перетнули кордон країни. Внаслідок інциденту було тимчасово закрито всі аеропорти, включаючи варшавський аеровокзал імені Фредеріка Шопена, через «незаплановану військову активність».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Володимир Путін НАТО атака дронів
