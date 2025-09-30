Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю

Фото: соцмережа Facebook

Українське видання The Kyiv Independent опублікувало історію підлітка, котрий три роки прожив в окупації на Луганщині. Про матеріал повідомила журналістка Євгенія Моторевська.

На захоплених Росією територіях хлопчик втратив свого найкращого друга — того смертельно поранило уламком, і через тиждень він помер у реанімації. «Чесно кажучи, я досі не можу змиритися, бо хотілося побачити його, написати йому, але виходить, що його більше немає», — зізнався підліток. Пізніше в нього на очах від раку померла бабуся, яку він називав найближчою людиною.

Мати хлопчика весь цей час перебувала на підконтрольній Україні території та намагалася знайти способи вивезти сина. За три роки було кілька спроб, але всі вони виявилися безуспішними. Після смерті бабусі дитині довелося вибиратися самому. Підтримка йшла дистанційно – від матері та українських волонтерів.

Дорога зайняла кілька діб. Підлітку не можна було користуватися телефоном, він ховався від камер спостереження, оскільки його вже розшукували російські опікунські служби та представники угруповання «ЛНР». Зустрітися з матір'ю він зміг лише у Польщі.

На момент повномасштабного вторгнення хлопчику було лише 11 років. У цьому віці він поховав двох найближчих людей, залишився один в окупації і пройшов через кілька країн, щоб повернутися додому.

Сотні та тисячі українських дітей продовжують страждати на захоплених територіях: їх депортують, піддають мілітаризації та тиску з боку окупаційної влади. Але подібні історії дедалі рідше привертають увагу суспільства.

Наприкінці розмови хлопчик розповів про свою мрію: він хоче розробляти комп'ютерні ігри — не лише заради заробітку, а й для того, щоб у майбутньому донатити на відновлення Луганська та Маріуполя після їхнього звільнення, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня Україні вдалося повернути додому ще дев'ятьох дітей із тимчасово окупованих територій.