Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю

30 вересня 2025, 13:29

Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю

Фото: соцмережа Facebook Фото: соцмережа Facebook

Українське видання The Kyiv Independent опублікувало історію підлітка, котрий три роки прожив в окупації на Луганщині. Про матеріал повідомила журналістка Євгенія Моторевська.

На захоплених Росією територіях хлопчик втратив свого найкращого друга — того смертельно поранило уламком, і через тиждень він помер у реанімації. «Чесно кажучи, я досі не можу змиритися, бо хотілося побачити його, написати йому, але виходить, що його більше немає», — зізнався підліток. Пізніше в нього на очах від раку померла бабуся, яку він називав найближчою людиною.

Мати хлопчика весь цей час перебувала на підконтрольній Україні території та намагалася знайти способи вивезти сина. За три роки було кілька спроб, але всі вони виявилися безуспішними. Після смерті бабусі дитині довелося вибиратися самому. Підтримка йшла дистанційно – від матері та українських волонтерів.

Дорога зайняла кілька діб. Підлітку не можна було користуватися телефоном, він ховався від камер спостереження, оскільки його вже розшукували російські опікунські служби та представники угруповання «ЛНР». Зустрітися з матір'ю він зміг лише у Польщі.

На момент повномасштабного вторгнення хлопчику було лише 11 років. У цьому віці він поховав двох найближчих людей, залишився один в окупації і пройшов через кілька країн, щоб повернутися додому.

Сотні та тисячі українських дітей продовжують страждати на захоплених територіях: їх депортують, піддають мілітаризації та тиску з боку окупаційної влади. Але подібні історії дедалі рідше привертають увагу суспільства.

Наприкінці розмови хлопчик розповів про свою мрію: він хоче розробляти комп'ютерні ігри — не лише заради заробітку, а й для того, щоб у майбутньому донатити на відновлення Луганська та Маріуполя після їхнього звільнення, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня Україні вдалося повернути додому ще дев'ятьох дітей із тимчасово окупованих територій.

ТЕГИ

Інше
окупована територія Луганщини діти на ТОТ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
усі новини
18:29
Росія перекидає війська з Херсонської у Донецьку область: у ЗСУ пояснили, з чим це пов'язано
17:33
У Дніпрі після атаки «шахедів» вже відомо про одного загиблого та 15 поранених: виникли кілька пожеж
17:30
Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку
17:09
Російські війська атакували Краматорськ: безпілотник влучив у багатоповерхівку
16:55
Армія РФ намагається закріпитися під Полтавкою: ситуація на Торецькому напрямку
16:36
У Дніпрі вибухи після атаки російських дронів: є задимлення
16:24
Шахраї обманювали військових, які повернулися з полону
15:55
Пожежа знищила позиції і техніку російських військ після обстрілу
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
15:37
The Telegraph: над заходом України можуть закрити небо
14:48
Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії: поранено мирних людей
14:14
Вашингтон: масштаби втрат в Україні перевищили мільйон людей
13:53
У Сумах частина шкіл і дитсадків працюватиме дистанційно до кінця року
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
13:15
Вранці Краматорськ потрапив під обстріл: дрон пошкодив будинок
12:54
Бої в Куп'янську: ЗСУ відбили штурми і знищили дві вогнеметні системи
12:24
Максим Буткевич став першим українцем — лауреатом премії імені Вацлава Гавела
11:48
МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт десантників РФ у Часовому Ярі
11:46
Президент Польщі запропонував саджати за ґрати за пропаганду «бандерівської ідеології»
усі новини
ВІДЕО
Момент «прильоту» по окупантах. МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт десантників РФ у Часовому Ярі
30 вересня, 11:48
ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии. Фото: Разведка Українська розвідка ліквідувала підполковника Росгвардії та ще двох окупантів
30 вересня, 11:41
Віддалений блокпост РФ. Дрон ЗСУ «Aquila» атакував віддалений блокпост РФ
30 вересня, 10:59
Російські безпілотники вранці атакували Дружківку. Фото з місцевих пабліків Вранці Дружківку атакували російські дрони: зафіксовано прильоти біля банку та школи
30 вересня, 10:22
Костянтинівка Донецької області, вересень 2025 року. Скріншот Костянтинівка в кілька кілометрах від лінії фронту, продовжується евакуація
30 вересня, 09:46
Момент зближення українського дрона з російським БПЛА «Ланцет» перед перехопленням і удар. Бійці 95-ї ОДШБр збили «Ланцет» дроном: ефектне відео перехоплення
30 вересня, 08:48
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір