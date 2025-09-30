Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

30 вересня 2025, 13:36

ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму

ЗРК С-400 Тріумф вразили військові. Фото: СЗГ ЗРК С-400 Тріумф вразили військові. Фото: СЗГ

У ніч на 30 вересня українські військовослужбовці вразили станцію радіолокації російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» в анексованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

«Дорога система ППО ворога, націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 «Тріумф». Без елемента спостереження та наведення вся система втрачає свою боєздатність», — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що військові продовжують завдавати значних поразок армії РФ.

Раніше ми писали, що бійці 95 окремої десантно-штурмової бригади ефективно перехопили російський дрон-камікадзе «Ланцет» за допомогою українського безпілотника.

