Ракетный удар по Балаклее: есть погибшая и пострадавшие

Последствия удара по Балаклее. Фото: ГСЧС Харьковщины

Вечером, 1 октября, российские войска нанесли ракетный удар по городу Балаклея в Харьковской области. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС региона.



Снаряд упал рядом с жилым пятиэтажным домом в центральной части города. Взрыв вызвал пожар: огонь охватил квартиру на верхнем этаже здания и несколько легковых автомобилей.



По предварительной информации, погибла 70-летняя женщина. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Данные о пострадавших уточняются. На месте происшествия работают спасатели и пожарные подразделения.

Спастели работают на месте удара в Балаклее. Фото: ГСЧС Харьковщины

