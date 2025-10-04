Ночью россияне атаковали Днепропетровщину: разрушения и раненая женщина

Последствия российской атаки на Днепропетровщину 4 октября. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь на 4 октября российские войска вновь атаковали Днепропетровскую область. По данным ГСЧС Украины, в Днепре зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.

В Павлограде в результате ракетного удара обошлось без пострадавших. В Покровской громаде Синельниковского района пострадала 51-летняя женщина. Один частный дом был полностью уничтожен, еще два получили повреждения, загорелась хозяйственная постройка.

В Межевской громаде в результате удара дрона произошло возгорание гаража, пожар удалось ликвидировать. Кроме того, в Никопольском районе снова обстреляли Покровскую громаду. Жертв нет.

Напомним, в результате вчерашнего обстрела, 3 октября, без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска Донецкой области.