Россия в течение суток нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине

Последствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины

За сутки, 3 октября, полиция зафиксировала 1 909 вражеских обстрелов, направленных как по линии фронта, так и по жилым кварталам. Под удары попали 13 населенных пунктов Донецкой области: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, поселки Камышеваха и Новодонецкое, а также села Иванополье, Иверское, Новоиверское, Новоалександровка и Спасско-Михайловка.



Повреждения получили 60 гражданских объектов, из них 35 — жилые дома. В районе Камышевахи Краматорского района в результате удара вражеского FPV-дрона погиб иностранный журналист, еще четверо мирных жителей получили ранения.



По Константиновке россияне нанесли 8 ударов — двумя авиабомбами калибром 250 и 500 кг, а также дронами и артиллерией. Пострадали два мирных жителя, разрушены 16 многоэтажек, кинотеатр, магазин, почтовое отделение, здание ЖКХ и 5 гаражей.



В Новоалександровке в результате атаки двух БПЛА «Герань-2» ранен мирный житель, повреждены два частных дома и автомобиль. В Дружковке FPV-дроном разрушен объект инфраструктуры. В Николаевке пострадал многоквартирный дом, а в Лимане — два частных жилища.



Новодонецкое подверглось атаке пяти дронов «Гербера» и «Герань-2». Разрушены 12 многоквартирных домов, административное здание, два учебных заведения и пять гражданских автомобилей.



В Спасско-Михайловке под удар попал частный дом, зерновой комбайн и грузовик. В Новоиверском поврежден частный дом. В Доброполье враг атаковал девятиэтажный дом FPV-дроном.

Кроме того, установлена информация о пострадавшем в Северске: один местный житель был ранен во время артобстрела 2 октября.



Полиция совместно с СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины («Военные преступления»).

Напомним, за минувшие сутки, 3 октября, в результате обстрелов российской армии в Донецкой области погиб один мирный житель — в Константиновке.