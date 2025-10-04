Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия в течение суток нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине

04 октября 2025, 12:52

Россия в течение суток нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине

Последствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины Последствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины

За сутки, 3 октября, полиция зафиксировала 1 909 вражеских обстрелов, направленных как по линии фронта, так и по жилым кварталам. Под удары попали 13 населенных пунктов Донецкой области: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, поселки Камышеваха и Новодонецкое, а также села Иванополье, Иверское, Новоиверское, Новоалександровка и Спасско-Михайловка.

Повреждения получили 60 гражданских объектов, из них 35 — жилые дома. В районе Камышевахи Краматорского района в результате удара вражеского FPV-дрона погиб иностранный журналист, еще четверо мирных жителей получили ранения.

По Константиновке россияне нанесли 8 ударов — двумя авиабомбами калибром 250 и 500 кг, а также дронами и артиллерией. Пострадали два мирных жителя, разрушены 16 многоэтажек, кинотеатр, магазин, почтовое отделение, здание ЖКХ и 5 гаражей.

В Новоалександровке в результате атаки двух БПЛА «Герань-2» ранен мирный житель, повреждены два частных дома и автомобиль. В Дружковке FPV-дроном разрушен объект инфраструктуры. В Николаевке пострадал многоквартирный дом, а в Лимане — два частных жилища.

Новодонецкое подверглось атаке пяти дронов «Гербера» и «Герань-2». Разрушены 12 многоквартирных домов, административное здание, два учебных заведения и пять гражданских автомобилей.

В Спасско-Михайловке под удар попал частный дом, зерновой комбайн и грузовик. В Новоиверском поврежден частный дом. В Доброполье враг атаковал девятиэтажный дом FPV-дроном.

Последствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины

Последствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины

Последствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины

Последствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины

Последствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины

Последствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция УкраиныПоследствия удара по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины

Кроме того, установлена информация о пострадавшем в Северске: один местный житель был ранен во время артобстрела 2 октября.

Полиция совместно с СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины («Военные преступления»).

Напомним, за минувшие сутки, 3 октября, в результате обстрелов российской армии в Донецкой области погиб один мирный житель — в Константиновке.

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Организации
полиция Донецкой области
Прочее
Военные преступления РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
12:59
На ВОТ Херсонской области вводят лимит на топливо
11:48
Из-за удара беспилотника скончался представитель оккупационных властей Новой Каховки
11:00
В оккупированном Донецке возле «Донбасс Арены» развернули флаг Украины
10:32
В Новой Каховке тяжело ранен представитель оккупационных властей
23:11
В Северскодонецке оккупанты собираются демонтировать еще четыре многоэтажки – ОВА
22:03
«Это угроза для абсолютно всех»: ситуация на Запорожской АЭС критическая – Зеленский
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
все новости
15:00
Силы спецопераций ВСУ повредили ракетоноситель «Буян-М», шедший в Каспийское море
14:19
Россия обстреляла поезд «Шостка—Киев»: десятки раненых
12:52
Россия в течение суток нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине
12:09
Разрушения на Краматорской ТЭЦ: пострадали трансформаторы, оборудование и водопровод
11:22
В Киришах Ленобласти дроны вызвали пожар на крупнейшем НПЗ России
10:20
РФ атаковала Чернигов: обесточено около 50 тысяч жителей
09:41
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину: разрушения и раненая женщина
09:03
Один погибший и семеро раненых: последствия обстрелов Донетчины 3 октября
22:30
БПЛА атаковали российский Сочи, когда там находился Путин
21:17
Россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области — Зеленский
20:24
Донетчина частично обесточена из-за российских обстрелов
19:57
Россия убила французского журналиста вблизи Дружковки
19:33
Украине удалось вернуть из оккупации еще 22 детей и подростков
19:19
Нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов на Покровском направлении
18:28
ССО ударили по важным объектам противовоздушной обороны в Воронежской области РФ
18:06
Убийство нардепа Парубия: подозреваемый действовал по указанию спецслужб РФ
17:46
Армия РФ скинула авиабомбу на Константиновку: много повреждений
16:49
ВСУ уничтожили САУ и пушки российских войск на Краматорском направлении
16:16
В России разбился самолет Ан-2, есть жертва
16:06
В Москве суд арестовал «депутата ДНР» Татьяну Бондаренко: ее подозревают в причастности к хищениям денег в Курской области
все новости
ВИДЕО
РФ нанесла удар по пассажирскому поезду. Фото: Сумская ОВА Россия обстреляла поезд «Шостка—Киев»: десятки раненых
04 октября, 14:19
Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили САУ и пушки российских войск на Краматорском направлении
03 октября, 16:49
Вид из кабины украинского МиГ-29. Пилот МиГ-29 с позывным Masked сбил две цели РФ ночью
03 октября, 13:03
Приближение FPV-дрона к машине в Херсоне. FPV-дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: пострадали двое мужчин
03 октября, 12:42
СМИ сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ. Иллюстративное фото Предположительно, дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области России
03 октября, 12:38
Бойцы ВСУ с украинским флагом в Вербовом. Фото: кадр из видео ВСУ зачистили от российских оккупантов Вербовое в Днепропетровской области
03 октября, 11:06

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор