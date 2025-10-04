Росія протягом доби завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині

Наслідки удару по Донеччині. Фото: Нацполіція України

За добу, 3 жовтня, поліція зафіксувала 1909 ворожих обстрілів, спрямованих як по лінії фронту, так і по житлових кварталах. Під удари потрапили 13 населених пунктів Донецької області: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, селища Комишуваха та Новодонецьке, а також села Іванопілля, Іверське, Новоіверське, Новоолександрівка та Спасько-Михайлівка.



Пошкоджень зазнали 60 цивільних об'єктів, з них 35 — житлові будинки. У районі Комишувахи Краматорського району внаслідок удару ворожого FPV-дрону загинув іноземний журналіст, ще четверо мирних жителів отримали поранення.



По Костянтинівці росіяни завдали 8 ударів — двома авіабомбами калібром 250 і 500 кг, а також дронами та артилерією. Постраждали двоє мирних мешканців, зруйновано 16 багатоповерхівок, кінотеатр, магазин, поштове відділення, будівлю ЖКГ та 5 гаражів.



У Новоолександрівці в результаті атаки двох БПЛА «Герань-2» поранено мирного жителя, пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. У Дружківці FPV-дроном зруйновано об'єкт інфраструктури. У Миколаївці постраждав багатоквартирний будинок, а в Лимані — два приватні житла.



Новодонецьке зазнало атаки п'яти дронів «Гербера» та «Герань-2». Зруйновано 12 багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, два навчальні заклади та п'ять цивільних автомобілів.



У Спасько-Михайлівці під удар потрапив приватний будинок, зерновий комбайн та вантажівка. У Новоіверському пошкоджено приватний будинок. У Добропіллі ворог атакував дев'ятиповерховий будинок FPV-дроном.

Крім того, встановлено інформацію про постраждалого у Сіверську: одного місцевого жителя було поранено під час артобстрілу 2 жовтня.



Поліція спільно із СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).

Нагадаємо, минулої доби, 3 жовтня, внаслідок обстрілів російської армії на Донеччині загинув один мирний житель — у Костянтинівці.