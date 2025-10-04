Россия обстреляла поезд «Шостка—Киев»: десятки раненых

РФ нанесла удар по пассажирскому поезду. Фото: Сумская ОВА

Российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе Шостка Сумской области и пассажирскому поезду «Шостка—Киев». Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По информации местной власти, в результате атаки пострадали около 30 человек. Среди раненых — как сотрудники «Укрзалізниці», так и пассажиры. Все пострадавшие доставлены в больницу.



Президент Украины Владимир Зеленский осудил очередной удар России по мирным гражданам.



«Это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить ее прекратить убийства. Мы слышали решительные заявления со стороны Европы и Америки, и уже давно пора воплотить их в реальность», — заявил глава государства.



Сумская ОВА сообщает, что на месте атаки разворачивается оперативный штаб, работают спасатели, медицинские бригады и все экстренные службы.

Напомним, армия РФ в течение суток, 3 октября, нанесла почти две тысячи ударов по Донецкой области.